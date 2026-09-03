Zero Hedge
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Zero Hedge

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Rogue AI Agents More Sophisticated Than First Realized

Rogue AI Agents More Sophisticated Than First Realized

Rogue AI Agents More Sophisticated Than First Realized Authored by Epoch Times Staff via The Epoch Times, The artificial intelligence (AI) "agents" involved in OpenAI's breach of Hugging Face knew they were breaking the evaluation test's rules, according to two investigations into the incident that many consider to be one of the most consequential moments in the history of AI.

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