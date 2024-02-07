Жан Новосельцев: Невероятное. Женщина и ребенок избиты, потому что их приняли за наводчиц ТЦК

Толпа разъяренных женщин перекрыла дорогу и избила мать и ребенка — их приняли за наводчиц ТЦК. Разъяренные люди в селе Космач Ивано-Франковской области кричали в адрес женщины за рулём, что, мол, она приехала "сдавать их мужей".