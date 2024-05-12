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«Такое услышать в тюрьме – врагу не пожелаешь»: жена лишила смолянина всего

«Такое услышать в тюрьме – врагу не пожелаешь»: жена лишила смолянина всего

Как мужчина лишился свободы, имущества и любимой женщины Местный житель Владимир* поделился с нами своей трагичной историей о любви и предательстве.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Конечно  ,  ситуация  ,  в  которую  попал  Владимир  -  Ужасный  Ужас  !  Но  раз  он  торговал  наркотиками  ,  вся  эта  его  страшная  ситуация  ,  наверное  ,  кармическое  возмездие  за  преступление... Не  хорошо  торговать  дурью  !.. Его  денежные  потери -  дополнительное  наказание  за  нехорошие  дела. ..Видимо  ,  этот  Владимир  очень  культурный ,  раз  цивилизованно  судится  с  воровкой... !  Знаю  много  разных  нехороших  бандитов  ,  которые  просто  прирезали  бы  эту  вороватую  жену  за  ее  *кидалово*...
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16 час.
Надежда Кувыкина
Опять удивляет судебной правовая система... Деньги решают все. Да он нарушил закон..и это совсем другая статья и не может  служить основанием для оправданием действий жены... .в этом деле... Но  жена, используя  криминальные деньги, вроде как лапочка??? . Адвокат куплен.. и  женщина - последняя сволочь..  Про законников вообще молчим.. (((( а может её как соучастницу его деяний надо привлечь?)))  а что вполне, она ведь знала про его деятельность...!!!
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11 час.

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