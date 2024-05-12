«Такое услышать в тюрьме – врагу не пожелаешь»: жена лишила смолянина всего

Конечно , ситуация , в которую попал Владимир - Ужасный Ужас ! Но раз он торговал наркотиками , вся эта его страшная ситуация , наверное , кармическое возмездие за преступление... Не хорошо торговать дурью !.. Его денежные потери - дополнительное наказание за нехорошие дела. ..Видимо , этот Владимир очень культурный , раз цивилизованно судится с воровкой... ! Знаю много разных нехороших бандитов , которые просто прирезали бы эту вороватую жену за ее *кидалово*...

Надежда Кувыкина

Опять удивляет судебной правовая система... Деньги решают все. Да он нарушил закон..и это совсем другая статья и не может служить основанием для оправданием действий жены... .в этом деле... Но жена, используя криминальные деньги, вроде как лапочка??? . Адвокат куплен.. и женщина - последняя сволочь.. Про законников вообще молчим.. (((( а может её как соучастницу его деяний надо привлечь?))) а что вполне, она ведь знала про его деятельность...!!!