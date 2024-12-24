Военнослужащие рассказали о ходе штурма населенного пункта Новопустынка в ДНР

Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новопустынка Донецкой Народной Республики (ДНР), 24 декабря рассказали о ходе штурма.
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