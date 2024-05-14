В Красноярске полицейские задержали мужчину, организовавшего на чердаке дачного домика наркоферму

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в Красноярске мужчину, подозреваемого в сбыте наркотического средства марихуана и частей наркосодержащего растения конопля.