Сухогруз Минобороны пустил на дно предатель? Под угрозой теперь развитие Севморпути

владимир Сырников

Согласен, и даже больше того скажу, Предатели на самом верху и это даже не столько олигархи и чиновники, сын Пескова учится за границей, Вы думаете его будут там учить любить Россию? А, мне уже понятно, что его сыну после учёбы за границей, ему уже подготовили тёплое местечко в правительстве России или в какой нибудь коммерческой организации. А он же не один такой, из высокопоставленных чиновников России. Вот поэтому мне и не хочется говорить о патриотизме, когда даже на самом верху делают вид, что ничего особенного не происходит, ну учатся мальчики и девочки за границей, а вот чему их там научат, об этом предпочитают помалкивать! Семён Демин в данном отзыве прав, думаю, что он ещё не всё высказал по этой теме!