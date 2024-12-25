В международных водах неподалёку от побережья Испании потерпел крушение и утонул русский сухогруз Ursa Major ("Большая Медведица").
Сухогруз Минобороны пустил на дно предатель? Под угрозой теперь развитие Севморпути
Комментарии
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Silver Kont
Чтой-то ингерманда сегодня разошлась! Никак на душе праздник из-за катастрофы судна, вся ципсота веселится и ликует... Ингерманда, ты же проститутка, даже не бывшая (бывших не бывает), так какого х#я ты лезешь в ципсоту? Диссиденткой тебя всё равно не признают, медальку и премии на западе не дадут, так нахрена?
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10 час.
Семен Демин
Предатели на самом верху. Это олигархи и чиновники, чьи детки живут во вражеских странах. Они ведут дело к поражению России. Поэтому на западе не боятся никаких орешников, знают, что своих чад бомбить не станут.
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10 час.
владимир Сырников
Согласен, и даже больше того скажу, Предатели на самом верху и это даже не столько олигархи и чиновники, сын Пескова учится за границей, Вы думаете его будут там учить любить Россию? А, мне уже понятно, что его сыну после учёбы за границей, ему уже подготовили тёплое местечко в правительстве России или в какой нибудь коммерческой организации. А он же не один такой, из высокопоставленных чиновников России. Вот поэтому мне и не хочется говорить о патриотизме, когда даже на самом верху делают вид, что ничего особенного не происходит, ну учатся мальчики и девочки за границей, а вот чему их там научат, об этом предпочитают помалкивать! Семён Демин в данном отзыве прав, думаю, что он ещё не всё высказал по этой теме!
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9 час.
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