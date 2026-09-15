Режиссеру «Ежика в тумане» Юрию Норштейну исполнилось 85 лет

Советский и российский режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн родился 85 лет назад — 15 сентября 1941 года в Пензенской области.
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