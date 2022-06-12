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Польский политик призвал Запад передать Украине ядерное оружие для «защиты независимости»

Польский политик призвал Запад передать Украине ядерное оружие для «защиты независимости»

Запад должен поставить Украине ядерное оружие для "защиты независимости". С таким заявлением выступил депутат Европарламента, экс глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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