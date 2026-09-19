Под видом окультуривания цыган раздают паспорта мигрантам? Что происходит на Брянщине

Русский компас Фото: из открытых источников. Правительство Брянской области утвердило странный "комплексный план социально-культурного развития цыганского населения" аж на 10 лет вперед.
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