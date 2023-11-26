Предателям здесь не рады...

Всем известно, что добрые русские люди давно уже криком кричат: Надёжа-государь, народ за тираном соскучился! Добрым русским людям грустно, когда они заявления типа "Все граждане России имеют право вернутся в Россию" и "Каждый имеет право на своё мнение".