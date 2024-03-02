«Не Джо с амнезией». Экс-агент ЦРУ резко обратился к НАТО после слов Путина

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представители стран НАТО должны прислушаться к тому, что сказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.