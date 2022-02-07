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У пары енотов не было шансов на выживание в дикой среде, но они попали в добрые руки

У пары енотов не было шансов на выживание в дикой среде, но они попали в добрые руки

У женщины-ветеринара уже были собака и кошка, когда к ней в руки попал крошечный енот. С тех пор жизнь домочадцев изменилась: все их время сконцентрировано вокруг нового питомца.

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