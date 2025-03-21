СК не просил о продлении ареста экс-замглавы налоговой инспекции Москвы Цою

Следственный комитет не стал выходить с ходатайством о продлении ареста обвиняемому в 30 эпизодах коррупционного характера в уголовном деле бывшего заместителя начальника налоговой инспекции №9 Москвы Евгения Цоя.
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