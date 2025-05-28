Нилов предложил обязать работодателей компенсировать расходы на личную технику сотрудников

Депутат Ярослав Нилов внёс в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей фиксировать в трудовых договорах размер и порядок компенсации расходов сотрудников, использующих личные устройства (телефоны, компьютеры, планшеты) для рабочих задач.
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