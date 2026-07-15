Оно само купилось: скрытые ловушки в магазине, которые заставляют нас брать то, что не нужно

Вы когда-нибудь приходили домой с шопинга не с чувством удовлетворения, а в замешательстве. Глядя на пакеты, хочется задать себе порой только один вопрос: «Зачем я это взяла? Оно же мне не нужно!»? Поздравляем, вы не одиноки.