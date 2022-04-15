Важное предупреждение от Сбербанка для россиян, у которых есть карта "Мир"

В Сбербанке сделали важное предупреждение для своих клиентов, у которых есть карта "Мир". Речь идет о некоторых проблемах, которые связаны с оплатой картой этой платежной системы.
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