Важное предупреждение от Сбербанка для россиян, у которых есть карта "Мир"

Важное предупреждение от Сбербанка для россиян, у которых есть карта "Мир"

В Сбербанке сделали важное предупреждение для своих клиентов, у которых есть карта "Мир". Речь идет о некоторых проблемах, которые связаны с оплатой картой этой платежной системы.

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