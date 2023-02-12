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Денис Глушаков: «Буду делать все возможное и хоронить некоторые клубы, чтобы они вылетели в Первую лигу»

Денис Глушаков: «Буду делать все возможное и хоронить некоторые клубы, чтобы они вылетели в Первую лигу»

Хавбек Денис Глушаков высказался о своем переходе в «Пари НН». «Оценка экспертов? Приятно слышать, но нужно все доказать своей игрой, результатами.

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