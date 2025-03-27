Солнечное затмение 29 марта 2025 года: что нас ждет и как это влияет на знаки зодиака Елена Галицкая29 марта 2025 года на Земле произойдет частичное солнечное затмение, которое завершит так называемый «коридор затмений» — уникальный период между лунным и солнечным затмениями.