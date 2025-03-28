«Настоящий» Шрек: чем прославился русский прототип сказочного героя

Знаменитого борца Мориса Тийе на ковре называли «Французским ангелом» или «галльской горгульей». Спортсмен обладал такой необычной внешностью, что его принято считать прототипом огра Шрека из мультипликационной франшизы студии Dreamworks.
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