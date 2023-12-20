Отчет мэра Москвы о проделанной в 2023 году работе принят Мосгордумой

Собянин рассказал о развитии нескольких сфер жизни города Традиционный ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности правительства столицы был заслушан и принят Мосгордумой в среду, 20 декабря.
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