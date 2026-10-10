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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Привет, привет! Это твой новый инженер. Его зовут Джорджо». Расселл притворился гоночным инженером Антонелли

Гонщик « Мерседеса » Джордж Расселл притворился гоночным инженером своего напарника Андреа Кими Антонелли , пока в паддоке ожидают отложенный из-за дождя старт спринта в Сингапуре.

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