«Геликон-опера» представила первую редакцию оперы «Мадам Баттерфляй» в Бангкоке

В Бангкоке на сцене Культурного центра Таиланда в рамках 28-го Международного фестиваля танца и музыки Московский музыкальный театр «Геликон-опера» впервые представил за рубежом свою постановку первой редакции оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».