ТОП-5 ошибок при поливе теплицы: как не погубить растения

Узнайте, какие ошибки при поливе губят урожай в теплице. Правила полива, выбор времени, воды и методы для СибириКазалось бы, что сложного в поливе теплицы? Бери лейку — и вперёд! Но именно неправильный полив становится причиной пожелтения листьев, гниения корней и даже гибели растений.