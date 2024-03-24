Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона

НП

Наталья Павлова

"...Именно 126-й пехотный полк в конце 1812-го года прикрывал исторический отход французского императора..." А, так они они нужны, чтобы прикрывать отход? Вот только чей? Макрона же не будет. Макрон будет отсиживаться в Елисейском дворце. Да и останутся ли вообще в живых те, кого Макрон обрёк "прикрывать"?