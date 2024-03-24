Французская пресса обнародовала некоторые детали относительно того, какие именно соединения предполагается отправить на помощь украинской армии.
Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
"...Именно 126-й пехотный полк в конце 1812-го года прикрывал исторический отход французского императора..." А, так они они нужны, чтобы прикрывать отход? Вот только чей? Макрона же не будет. Макрон будет отсиживаться в Елисейском дворце. Да и останутся ли вообще в живых те, кого Макрон обрёк "прикрывать"?
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