Генпрокуратура потребовала конфисковать у экс-менеджера «Газпрома» заводы в России

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства 100 процентов акций или долей восьми компаний, которые принадлежат бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, обвиняемому в хищении средств корпорации.
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