Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Давайте пока не будем слушать капиталиста Путина , рекламирующего автомобиль , а потом послушаем людей, народ , котор...Путин высказался ...
  • Boris Borisov
    Путин бы пенсионерами занялся ,  с ворьём в жкх разобрался , в медицине скотские порядки ликвидировал , а не хернёй з...Путин объяснил не...
  • Lora Некрасова
    Прекрасное предложение Аббаса Аракчи. Есть же такие умные люди.  Поддерживаю. Представляю, как бодро будут чувствоват...В Иране предложил...

Генпрокуратура потребовала конфисковать у экс-менеджера «Газпрома» заводы в России

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства 100 процентов акций или долей восьми компаний, которые принадлежат бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, обвиняемому в хищении средств корпорации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх