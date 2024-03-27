Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

В столице работают 18 семейных центров Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что за последнее десятилетие количество многодетных семей в столице увеличилось в три раза, в них воспитываются более 500 тыс.
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