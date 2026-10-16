Василенко отметил, что после крупного поражения от «Локомотива» с счётом 0:5 руководство приняло решение о его отставке, которое он считал неминуемым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Елене Пресняковой...
- Президент Эстонии...
- Т В России учатся б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым