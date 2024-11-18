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"Рыбарь": площадь контролируемой ВСУ территории в Курской области сократилась

"Рыбарь": площадь контролируемой ВСУ территории в Курской области сократилась

Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в интервью программе "Вы держитесь!" на RTVI рассказал о ситуации в Курской области<strong>Создатель телеграм-канала «Рыбарь», бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук в интервью программе "Вы держитесь!" с Марианной Минскер на RTVI <a href="">рассказал</a>, что происходит в Курской области, которую в августе атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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