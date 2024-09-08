ВСУ начали переброску соединений с белорусской границы на фронт

Несколько лет ВСУ накапливали силы и средства на украинско-белорусской границе. Теперь появилась информация, что украинское командование начало активно выводить подготовленные соединения с граничащих с Беларусью территорий и перебрасывать их на фронт.
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