История, произошедшая в салоне петербургского автобуса, перестаёт быть просто бытовой хроникой. Она превратилась в хрестоматийный пример того, как система правосудия может давать сбой, защищая не жертву, а агрессора.
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