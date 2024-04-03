В подворотне вас ждет КоАП: в РФ хотят ввести статью за преследование

В КоАП предлагают ввести новую статью за преследование и нарушение частной жизни. Если при этом используют информационно-телекоммуникационные сети, например, мобильную связь, соцсети, то это будет отягчающим обстоятельством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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