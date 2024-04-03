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В подворотне вас ждет КоАП: в РФ хотят ввести статью за преследование

В подворотне вас ждет КоАП: в РФ хотят ввести статью за преследование

В КоАП предлагают ввести новую статью за преследование и нарушение частной жизни. Если при этом используют информационно-телекоммуникационные сети, например, мобильную связь, соцсети, то это будет отягчающим обстоятельством.

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