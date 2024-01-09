Си Цзиньпин призвал прививать в семьях антикоррупционные ценности

Необходимо одержать победу в интенсивной и затяжной борьбе с коррупцией. С таким призывом обратился председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на третьем пленуме Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины.
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