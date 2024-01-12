Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что не видел официальных заявлений от властей Дании о переносе сроков передачи F-16, сообщает РИА Новости.
В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16
Комментарии
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Лев Добрый
Наркоман и зе-команда потеряли больше пятисот самолётов Советского наследия, а теперь кучкой F-16 хотят победить Россию? 🤠😜👈🗡️😱
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18 час.
Михаил
Обдолбанные пропагандой и наркотиками бандеровцы ещё чего требуют...к подобному человеческому подобию и отношение соответствующее.😜
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17 час.
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