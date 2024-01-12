Добрый Мир
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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Отлично сказал Лукашенко, мир действительно на пороге грандиозного шухера!🤠👍👈🗡️Лукашенко заявил,...
  • Александр Сухарев
    Сколько можно повторять одни и те же ошибки относительно Европы. Ее место на свалке истории.В Венгрии сделали...
  • Юрий Зубрин
    Это никакая не новость ,об этом умные политики и независимые от диктата США ,давно говорят....В Венгрии сделали...

В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16

В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по F-16

Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что не видел официальных заявлений от властей Дании о переносе сроков передачи F-16, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наркоман и зе-команда потеряли больше пятисот самолётов Советского наследия, а теперь кучкой F-16 хотят победить Россию? 🤠😜👈🗡️😱
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18 час.
Михаил
Обдолбанные пропагандой и наркотиками бандеровцы ещё чего требуют...к подобному человеческому подобию и отношение соответствующее.😜
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17 час.

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