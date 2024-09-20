Еще с древних времен тотемное животное считалось своеобразным личным символом, который оберегает человека от бед и негатива, дарит силы и энергию.

В древние времена люди верили в силу и мощь тотемного животного – обращались к нему с просьбами, приносили дары, а убийство животного-хранителя считалось настоящим преступлением, наказание за которое могло быть очень жестоким.
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