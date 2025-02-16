В Италии банкиры предсказали падение мирового ВВП из-за пошлин США

Введение американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%, что начнет торговые войны, заявил губернатор Банка Италии Фабио Панетта 16 февраля на мероприятии в Турине, сообщает РИА Новости.
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