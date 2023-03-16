Американский рэпер DJ Quik вспомнил о необычном поведении Майкла Джексона

Музыкальный исполнитель DJ Quik рассказал о странном поведении поп-короля Майкла Джексона. Это произошло во время их встречи еще в начале 90-х годов, передает портал TMZ со ссылкой на подкаст All the smoke.
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