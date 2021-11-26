Чемпионат Германии. «Штутгарт» победил «Майнц», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

13-й тур немецкой Бундеслиги стартовал в пятницу матчем «Штутгарт» – «Майнц» (2:1). В субботу дортмундская «Боруссия» играет на выезде с «Вольфсбургом», «Бавария» принимает «Арминию».

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