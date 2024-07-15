Афроамериканец доказал шокирующую связь с семьей экс-президента Буша

Чарльз Холман, афроамериканский адвокат, потратил пять десятилетий на изучение генеалогии своей семьи и обнаружил, что его родственники были рабами предков Буша на плантации в Кентукки, пишет Daily mail.
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