РИА «Новости»: четыре наёмника из Бразилии погибли или пропали на Украине

Они не прослужили и трёх месяцев на фронте МИД Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, которые решили отправиться воевать на стороне Украины, рассказал РИА «Новости» представитель министерства.
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