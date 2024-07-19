Военные ВС РФ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра

Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили пункт управления батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области.
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