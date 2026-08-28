Прохладные выходные ждут омичей. По прогнозу синоптиков, в субботу днем столбик термометра не поднимется выше +13…+18°.
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Прохладные выходные ждут омичей. По прогнозу синоптиков, в субботу днем столбик термометра не поднимется выше +13…+18°.
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