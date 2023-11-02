ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Соседка скидывала мне свой мусор до тех пор, пока я не рассказала ей про магию

Соседка скидывала мне свой мусор до тех пор, пока я не рассказала ей про магию

Я проживаю в одной половине частного дома, вторую занимают соседи. С ними у нас были добрососедские отношения.

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Комментарии
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Вера Федорова
Надо взять на вооружение😆
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