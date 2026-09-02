Фигурки для клумбы не покупаю: обычные камни после легкой обработки выглядят куда интереснее

Роспись садовых камней – простой и бюджетный способ добавить своему участку индивидуальности. Подобным образом можно украсить клумбы, дорожки и зоны отдыха, главное – не пытаться «залить» камень сплошным слоем краски и не прятать его природную красоту и фактуру, ведь именно шероховатость и естественные прожилки делают такой декор живым.
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