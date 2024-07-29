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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекса Аврамович о матче с США: «Нам противостояла команда из 12 фантастических игроков»

«Мы начали очень агрессивно и повели 8 очков в дебюте. Но нам противостояла команда из 12 фантастических игроков, и хотя Дюрэнт перед этим не выходил на площадку на протяжении двух месяцев, ему все равно удалось набрать 21 очко уже к перерыву.

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