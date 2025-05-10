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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крап после поражения от Lotus: «### знает, что еще надо сделать. Просто не везет, все стандарты засасываются в наши ворота»

«Впорядке» x Krap Team проиграл Lotus Music (2:3) в матче 4-го тура Winline Медиалиги, пропустив уже по истечении чистого времени.

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