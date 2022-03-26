«Монреаль» не вышел в плей-офф. В прошлом сезоне клуб играл в финале Кубка Стэнли

«Монреаль» не вышел в плей-офф после выхода в финал в прошлом сезоне. «Канадиенс» стали первой командой в сезоне НХЛ, официально лишившейся шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.
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