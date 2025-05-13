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Опубликованы доказательства результативного удара пакистанскими военными по

Опубликованы доказательства результативного удара пакистанскими военными по истребителю Dassault Rafale EH ВВС Индии В ночь на 7 мая состоялся самый масштабный в новейшей истории воздушный бой.

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