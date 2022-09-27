«Политическая медицина» Иоганна Лестока

«Политическая медицина» Иоганна Лестока

Государственные или дворцовые перевороты совсем не редки в мировой истории. Во главе заговорщиков чаще всего встаёт какой-нибудь генерал или амбициозный политик.

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