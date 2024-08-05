В Новосибирске выяснили, что в кометике из иван-чая содержится 16 аминокислот

В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) представили научные данные для использования иван-чая (кипрея узколистного) в качестве перспективного сырья для производства косметики, направленной на импортозамещение.
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