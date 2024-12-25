22 смешных фото животных, которые творят, что захотят

Очень сложно ругать своих домашних любимцев! Даже когда они крадут еду со стола, портят вещи или мусорят в квартире… Ведь они такие милые! Как на них вообще можно долго злиться? Но, кажется, братья наши меньшие догадываются о своем исключительном положении.
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