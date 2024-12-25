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Мы соседи по планете

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22 смешных фото животных, которые творят, что захотят

22 смешных фото животных, которые творят, что захотят

Очень сложно ругать своих домашних любимцев! Даже когда они крадут еду со стола, портят вещи или мусорят в квартире… Ведь они такие милые! Как на них вообще можно долго злиться? Но, кажется, братья наши меньшие догадываются о своем исключительном положении.

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